MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef yarışmasının 9 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda yarıştı.

Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa oldu. Mustafa takımında doğrudan eleme adayı olacak olan ismi seçti.

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Mustafa, ilk eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıkladı. Nalan böylece haftanın ilk eleme adayı oldu.

Mavi takımda yapılan oylamanın ardından Eda ve Orhan aynı sayıda oy aldı. Son kararı takım kaptanı olduğu için Orhan verdi ve haftanın ikinci eleme adayı Eda oldu.



