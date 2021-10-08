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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Acun Ilıcalı da jüride yer aldı! 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

08.10.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde, haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef bu hafta Erzurum'a konuk oldu ve yöresel yemekler yapıldı. Erzurum'daki jüride Acun Ilıcalı da yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Böylece MasterChef'te bu hafta elemeye kalan 6 yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Acun Ilıcalı da jüride yer aldı! 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımalr, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 7 Ekim Perşembe MasterChef yeni bölümde, takımlar Erzurum’da Çift Minareli Medrese’de yarıştı. Erzurum yöresel yemeklerini daha iyi yapan, dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Erzurum’da Çift Minareli Medrese’de yapılan dokunulmazlık oyununa özel konuklar katıldı.

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Oyun öncesinde şefler, yöresel yemeklerden beş tanesini seçti ve yapılması için takımlara bir saat süre verdi. Menüde ise ayran aşı çorbası, yumurta pilavı, gliko, şalgam dolması ve kadayıf dolması yer aldı.

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Hazırlanan yemekler, dokuz misafire ikram edildi.

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Acun Ilıcalı'nın içinde olduğu misafirlerin kullandığı oylar sonucunda kazanan takım belli oldu. Oyların çoğunluğunu kazanan mavi takım, üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

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Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Danilo Zanna'nın imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bu yemeğin hazırlanması için 45 dakika süre verildi. Süre sonunda şeflerin tadımı ile gecenin kazanan isim Rabia oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takım kaybetmişti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, eleme potasına Tahsin'i göndermişti. Takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Azize haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı yine Dilara kazandı. Dilara, 3. eleme adayı Mustafa'yı belirledi. Takımdaki oylamada ise Araz ve Pelin'in isimleri eşit sayıda yazılınca, kararı kaptan Mustafa verdi ve Pelin'i 4. eleme adayı yaptı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan isim Rabia oldu. Beşinci eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Konseyde ise oylama sonucunda altıncı eleme adayı belli oldu. Adı en çok yazılan Dilara, bu haftanın son eleme adayı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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