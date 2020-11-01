MasterChef'te elenen isim Tanya mı? Tanya'nın babasından şaşırtan paylaşım

'MasterChef Türkiye'de elenen isim bu akşam belli olacak ancak bir paylaşım her şeyi ortaya çıkardı. Tanya Kilityalı'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros eleme adayı oldu. Eleme adaylarından biri olan Tanya'nın babası, sosyal medyada kızı için veda paylaşımı yaptı.

Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak, "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.

Masterchef'in Kıbrıslı yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın babasının bu paylaşımı sonrası Tanya'nın elendiği ifşa oldu.