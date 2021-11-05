MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

05.11.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 4 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef bu hafta Batman Hasankeyf'e konuk oldu ve yöresel yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Böylece MasterChef'te bu hafta elemeye kalan yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 4 Kasım Perşembe MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar Batman Hasankeyf’te ağırlayacağı misafirleri için yöresel yemekler yaptı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Batman Hasankeyf'te oynanan dokunulmazlık oyununda beş çeşit yöresel yemek yapıldı. Menüde ise ihni nohut unu çorbası, şamburek, binard kavurması, serpme pilav, etli bulgur pilavı ve pekmezli pelte tatlısı yer aldı.

216968551196183f13589d6f

Bir saat süre verilen yemeklerin tadımını ve değerlendirmesini konuklar yaptı. Verilen oyların sayımı ise stüdyoda yapıldı.
Mavi takım, tüm yemeklerde 4-3 galip geldi. Bütün oyunları aynı skorla kazanan mavi takım, bu sezonda bir diğer ilki gerçekleştirdi. Dokunulmazlık oyununda mavi takım, genel skorda 20-15 kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda bu hafta kullanılan malzemelerden kalanlar verildi ve bu malzemeler ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Yarışmada en az bir hafta daha kalmayı garantilemek isteyen yarışmacılar arasında lezzet mücadelesi yaşandı. Tadım sonrasında şeflerin öne çağırdığı isimler Hasan ve Azize oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Azize ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.

251288382_345319950726995_6129506286949189350_n
Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

252199167_3129368204008964_5867187531977769546_n

MasterChef’te ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi.

251642138_635173131173908_5802368423759206322_n

Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

253268555_406827224271970_2556658690848384809_n

MasterChef'te son bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, haftanın 5. eleme adayı olarak Mert'i seçti

Kırmızı takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, 6. eleme adayı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun...

Sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun...

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.