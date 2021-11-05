MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 4 Kasım Perşembe MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar Batman Hasankeyf’te ağırlayacağı misafirleri için yöresel yemekler yaptı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Batman Hasankeyf'te oynanan dokunulmazlık oyununda beş çeşit yöresel yemek yapıldı. Menüde ise ihni nohut unu çorbası, şamburek, binard kavurması, serpme pilav, etli bulgur pilavı ve pekmezli pelte tatlısı yer aldı.

Bir saat süre verilen yemeklerin tadımını ve değerlendirmesini konuklar yaptı. Verilen oyların sayımı ise stüdyoda yapıldı.

Mavi takım, tüm yemeklerde 4-3 galip geldi. Bütün oyunları aynı skorla kazanan mavi takım, bu sezonda bir diğer ilki gerçekleştirdi. Dokunulmazlık oyununda mavi takım, genel skorda 20-15 kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda bu hafta kullanılan malzemelerden kalanlar verildi ve bu malzemeler ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Yarışmada en az bir hafta daha kalmayı garantilemek isteyen yarışmacılar arasında lezzet mücadelesi yaşandı. Tadım sonrasında şeflerin öne çağırdığı isimler Hasan ve Azize oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Azize ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.



Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef’te ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi.

Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef'te son bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, haftanın 5. eleme adayı olarak Mert'i seçti

Kırmızı takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, 6. eleme adayı oldu.



