MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu, bireysel yarışlara kimler kaldı? 24 Aralık MasterChef'e anne dokunuşu!

MasterChef son bölümde bu akşam neler olacak herkes merak içerisinde. Hem eleme potasına giden son yarışmacı belli olacak hem de yine bir ödül oyunu oynanacak. MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde yarışmacılara çok duygusal bir sürpriz de yapılıyor. MasterChef'te bireysellik öncesi son adımda eleme potasına giden isim kim olacak, kimler direkt bireysele kalacak? İşte ilgiyle izlenen yarışmanın yeni bölümünden detaylar...

ANNELER MASTERCHEF'TE!

24 Aralık ( bu akşam) MasterChef yeni bölümde bu akşam yine bir sürpriz yaşanıyor. Ödül oyununu kazanmak için yarışan Metin, Burak Kaya, Görkem, Kıvanç ve Ayaz annelerinden gelen mektupları okuyacak ve yine annelerinin seçtiği emekleri apacaklar. İzleyenlere duygusal anlar yaşatacak bölümde mektupların ardından anneler de stüdyoya konuk oluyor. Oğullarıyla beraber yemek yapacak olan anneler ve oğulları hem özlem giderecek hem de kıyasıya bir yarışa girişecekler.

Yayınlanan fragmanda Tolga ve annesinin ikili muhabbeti de ilgi çekti. Tolga'nın ekrandan bambaşka, çok yakışıklı durduğunu söyleyerek oğlunu öven annesi izleyenleri oldukça güldürdü. Annelerin yaptığı yemekleri heyecanla bekleyen şeflerden Mehmet Yalçınkaya yarışma sonucunda annelere kaşık atmanın az kalacağını söyleyip kepçe attı.

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022'nin bireysellik öncesi son eleme oyunu bu akşam oynanıyor. MasterChef Türkiye tarihinde ilk kez yarışmacılar kokoreç yapacaklar. Kokoreç severlerin ayrıca ilgiyle beklediği bölüm yine milyonların canını çektirecek gibi duruyor.

Metin, Tolga ve Burak Kaya zaten potadaydı. Bu akşamki yarış sonrasında Ayaz, Görkem ve Kıvanç'tan hangisi son eleme adayı olacağı, bireyselliğe kimler kalacağı belli olacak.

