MasterChef'te ikinci ceketi kim aldı, kim kazandı? 27 Aralık MasterChef'te ikinci finalist belli oldu!

MasterChef'te ceketlerin sahipleri seyiricler tarafından merak konusu oldu. 2022 sezonunun finaline doğru giden MasterChef'te ceketin sahibi olacak 4 yarışmacı finale uğurlanmak üzere belirleniyor. 27 Aralık akşamı MasterChef'in yeni bölümünde dünyanın en iyi on şefi arasına giren Ebru Baybara Demir MasterChef konuğu oldu. Son 4'e kalan ilk yarışmacı Metin olurken Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz yarışa devam ediyor. Peki, MasterChef 27 Aralık'ta kim kazandı? İşte ceketin sahibi ikinci finalist...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

Heyecanın giderek arttığı MasterChef Türkiye 2022 sezonun sonuna doğru yaklaşıyor.

27 Aralık Salı akşamı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ikinci ceketin sahibi olarak finalist olabilmek için mücadele ediyorlar.

İkinci ceketin sahibi Ayaz oldu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Burak, Tolga, Metin, Görkem ve Tolga arasından MasterChef'e son olarak veda eden isim Tolga oldu.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, Survivor'un ekranlara dönmesi bekleniyor.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

1- Metin

2- Ayaz

3-?

4-?



