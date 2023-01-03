MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kalan yarışmacı belli olacak!

"MasterChef'te kim kazandı, finalist oldu?" sorusu 3 Ocak Salı günü MasterChef seyircileri tarafından sorgulanmaya başladı. Uzun soluklu bir sezonun sonuna doğru gidilen MasterChef'te 2022 şampiyon kupası sahibini bulacak. Büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de 3 Ocak'ta yaşananlar ve ilk finalistin kim olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Yarı final için ilk gün dört isim ilk olarak Fransa'nın iki şefi olan Paul Bocuse ile Joel Robuchon tabaklarını yaptı.

Günün tabakları Beef Bourguignon ile Puree De Pomme oldu.

Yarışmacılar ikinci tabak olarak salça çeşitlerinden yaratıcı tabak yapıyorlar.

Üçünü oyunda şef tabağı yapılacak.

Bu üç yemek sonunda toplam 90 puan alan isim MasterChef'in ilk finalisti seçilecek.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, 15 Ocak Pazar günü Survivor ekranlara dönecek.



