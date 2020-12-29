MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef son bölümde kim kazandı? İşte MasterChef 2020'de büyük finale kalan yarışmacı

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020’de sona gelindi. MasterChef'e Özgül dördüncü olarak veda ederken final haftasına kalan yarışmacılar ise Emir, Serhat ve Barbaros olmuştu. MasterChef'in 28 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen son bölümünde, üçlü final mücadelesinde Emir, Serhat ve Barbaros karşı karşıya geldi. Üç yarışmacı, zeytinyağlı konseptine uygun üç yemek yaparak ilk finalist olmaya çalıştı.

MASTERCHEF’TE ZEYTİNYAĞLI MENÜSÜYLE YARIŞTILAR

MasterChef son bölümde Barbaros, Emir ve Serhat'tan zeytinyağlı konseptine uygun olarak bir adet başlangıç, bir adet ana yemek ve bir adet tatlı yapmaları istendi. Yarışmacılar, süre sonunda final haftasının ilk yemeğini tamamladı ve şeflerin beğenisine sundu.

MasterChef final haftası ilk günü ilk yemeğinde yarışmacıların yemeklerini değerlendiren şefler puanlarını verdi. İlk oyun sonunda Serhat 23, Barbaros 19, Emir 20 puan aldı.



ANA YEMEKTE KİM BİRİNCİ OLDU

MasterChef Türkiye son bölümde, günün ikinci yemeğinde zeytinyağı konseptine uygun olarak ana yemek yapıldı. Bu yemek için verilen süre yine bir saat idi. Yapılan yemeklerin tadımı sırasında Serhat'ın tabağında kılçık çıkması ile bir talihsizlik yaşandı. Diğer yandan Barbaros'un yemeğini tadımını yapan Mehmet Şef kaşık attı ve bu zamana kadar verdiği en yüksek puanı yani 9 puan verdi. Oyun sonunda ise Serhat'ın puanı 39, Barbaros'un puanı 45 ve Emir'in puanı 39'a yükseldi.