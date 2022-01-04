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MasterChef’te ilk oyunu kim kazandı? 3 Ocak 2022 MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu!

04.01.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te çeyrek final için geri sayım başlamış durumda. Bugün günün ilk oyunu sonrasında puanlama gerçekleşti ve MasterChef’te günün konuk şefi Yılmaz Öztürk oldu. Peki MasterChef’te ilk oyunu kim kazandı? İşte 3 Ocak 2022 MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu!

MasterChef’te ilk oyunu kim kazandı? 3 Ocak 2022 MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu!

MasterChef Türkiye’de son beşe kalan yarışmacılar, çeyrek finale kalmak için ve şeflerden en yüksek puanları almak için mücadeleyi sürdürüyor. 3 Ocak 2021 Pazartesi günü MasterChef’in son bölümünde yarışmacılardan konuk şef olan Yılmaz Öztürk’ün özel tarifinin yapılması istendi. Peki ilk oyunu kim kazandı?

3 OCAK 2022 MASTERCHEF’TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef’te günün ilk yemeği konuk şefin tabağıydı. Yılmaz Öztürk Şefin tabağının ismi “Açık ateşte trakya kıvırcık, zahterli firik keşkek” idi. Yarışmacıların tabağı aynı şekilde hazırlamaları için verilen süre bir saat idi.

Yarışma sonunda sürenin bitiminde hazırlanan tabakların tadımını konuk şef ile beraber yapıldı ve dört şef puanlarını on üzerinden verdi. İlk oyunda ise en fazla puanı alan isim Tahsin oldu.

MASTERCHEF PUAN TABLOSU!

Sergen: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 8 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 29

Hasan: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 7 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 7 = 28

Tahsin: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 7 + Danilo şef 8 + Mehmet Şef 7 = 30

Dilara: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 26

Eren: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 5 = 25

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TV8 Masterchef
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