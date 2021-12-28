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MasterChef'te kaptanlığı kim aldı? 27 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

28.12.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Mert olmuştu. Yarışmacılar MasterChef'te kalmak ve finale kadar yükselmek için performans gösteriyor. Peki MasterChef'te kaptanlığı kim aldı? 27 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef'te kaptanlığı kim aldı? 27 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılar Beef Wellington, mercimek çorbası, tagliatelle bolognese ve magnolia hazırladı. Peki MasterChef'te kaptanlığı kim aldı? 27 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte detaylar...

27 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için Beef Wellington yemeği hazırlandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından mavi takım kaptanlığını Eren aldı.

Mehmet Şefin Beef Wellington tarifi nasıl yapılır? Beef Wellington malzemeleri ve püf noktası neler?Mehmet Şefin Beef Wellington tarifi nasıl yapılır? Beef Wellington malzemeleri ve püf noktası neler?

MasterChef'in son kaptanı olan Eren, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı seçti. Eren'in kaptan olduğu mavi takımda Sergen ve Tahsin yer alırken Hasan'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Dilara ve Burcu yer aldı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Menüde mercimek çorbası, tagliatelle bolognese ve magnolia yer aldığı ödül oyununda kazanan kırmızı takım oldu.

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Magnolia nasıl yapılır? Magnolia malzemeleri neler?Magnolia nasıl yapılır? Magnolia malzemeleri neler?
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TV8 Masterchef
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