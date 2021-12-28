MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılar Beef Wellington, mercimek çorbası, tagliatelle bolognese ve magnolia hazırladı. Peki MasterChef'te kaptanlığı kim aldı? 27 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte detaylar...

27 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için Beef Wellington yemeği hazırlandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından mavi takım kaptanlığını Eren aldı.

MasterChef'in son kaptanı olan Eren, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı seçti. Eren'in kaptan olduğu mavi takımda Sergen ve Tahsin yer alırken Hasan'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Dilara ve Burcu yer aldı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Menüde mercimek çorbası, tagliatelle bolognese ve magnolia yer aldığı ödül oyununda kazanan kırmızı takım oldu.



