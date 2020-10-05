MasterChef'te kim elendi? Elenmek için bilerek kötü yemek yaptı! İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bu hafta eleme potasına giren kırmızı takımdan Esra ve Duygu ile, mavi takımdan Uğur, Didem, Sefa ve Eray arasında eleme turu mücadelesi yaşandı.

MASTERCHEF İLK ELEME TURUNDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef 2020’de bu akşam yine iki aşamalı bir oyun oynandı. Eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara "demirhindi" verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemek için bir dakika yapılacak yemeği düşünme, üç dakika da market alışverişi için süre verildi.

Yemeğin yapılması için verilen süre ise 40 dakika oldu. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Esra, Uğur ve Eray oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler Didem, Duygu, Sefa oldu. Final eleme oyuunda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin özel tarifi olan balık ekmek oldu.



Bu yemek için verilen süre 40 dakika olarak açıklandı. Süre sonunda üç yarışmacının hazırladığı yemeklerde bir takım sorunlar vardı.

Şefler, tadım yaptıktan sonra bir yarışmacının tabağında kasıtlı olarak hata yapıldığını düşündüğünü ifade ettiler.