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MasterChef'te kim elendi? Elenmek için bilerek kötü yemek yaptı! İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

05.10.2020 00:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Elenmek için bilerek kötü yemek yaptı! İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim Pazar yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu haftanın eleme adayları olan Esra, Duygu, Uğur, Didem, Sefa ve Eray ilk eleme turunda 'demirhindi' malzemesiyle yemek yaparak yarıştı. Üç yarışmacı bu turda elenmekten kurtulurken, kalan isimler ise Danilo Şef'in özel balık ekmek tarifiyle yarıştılar. Şeflerin kararı sonucunda ise bir yarışmacı elenerek MasterChef'e veda etti. Peki MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte veda eden yarışmacı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bu hafta eleme potasına giren kırmızı takımdan Esra ve Duygu ile, mavi takımdan Uğur, Didem, Sefa ve Eray arasında eleme turu mücadelesi yaşandı.

MASTERCHEF İLK ELEME TURUNDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef 2020’de bu akşam yine iki aşamalı bir oyun oynandı. Eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara "demirhindi" verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemek için bir dakika yapılacak yemeği düşünme, üç dakika da market alışverişi için süre verildi.

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Yemeğin yapılması için verilen süre ise 40 dakika oldu. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Esra, Uğur ve Eray oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler Didem, Duygu, Sefa oldu. Final eleme oyuunda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin özel tarifi olan balık ekmek oldu.
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Bu yemek için verilen süre 40 dakika olarak açıklandı. Süre sonunda üç yarışmacının hazırladığı yemeklerde bir takım sorunlar vardı.

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Şefler, tadım yaptıktan sonra bir yarışmacının tabağında kasıtlı olarak hata yapıldığını düşündüğünü ifade ettiler.

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Somer Şef, "Şeflerin ortak fikri bu. Burada iki tane hatalı tabak var, ancak bir tane de kasıtlı olarak hatalı yapılmış tabak var. Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan var mı?" diye sordu. Bunun üzerine ise Duygu, "Ben bir akademisyenim. Akademik kariyerim ağır bastı. Bilerek ve isteyerek hata yaptım" itirafında bulundu. Bunun üzerine ise MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Duygu oldu.


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