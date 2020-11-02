MasterChef'te kim elendi? İşte 1 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Pazar günü yayınlanan 90. bölümünde, elemeye kalan mavi takımdan iki, kırmızı takımdan dört yarışmacı mücadele etti. Bu hafta mavi takımdan 2, kırmızı takımdan ise 4 yarışmacı elemeye kaldı. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin bu haftasında dokunulmazlık oyunları sonrasında mavi takım, kırmızı takımı 2-1 yendi. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımdan eleme potasına giden Tanya ve Serhat oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise kırmızı takımda bu sefer Barbaros ile Furkan eleme adayı oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Uğur ve Eray, bu haftanın son eleme adayları oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki ilk turda şefler, yarışmacılara ana ürün olarak Trabzon hurması verdi ve bundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Süre sonunda yarışmacıları, yaptıları yemekleri şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.