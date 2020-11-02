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MasterChef'te kim elendi? İşte 1 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

02.11.2020 00:01 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? İşte 1 Kasım Pazar MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 1 KasımPazar yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta elemeye kalan 6 yarışmacı, ilk turda kendilerine verilen Trabzon hurması ana ürünüyle yemek yaparak yarıştı. İlk turda 3 isim elenmekten kurtuldu. İkinci turda ise yarışmacılar Somer Şef'in imza yemeğini yaparak yarıştı. Şeflerin ortak kararıyla elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'ten kim elendi? İşte 1 Kasım MasterChef'e veda eden yarışmacı.

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Pazar günü yayınlanan 90. bölümünde, elemeye kalan mavi takımdan iki, kırmızı takımdan dört yarışmacı mücadele etti. Bu hafta mavi takımdan 2, kırmızı takımdan ise 4 yarışmacı elemeye kaldı. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin bu haftasında dokunulmazlık oyunları sonrasında mavi takım, kırmızı takımı 2-1 yendi. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımdan eleme potasına giden Tanya ve Serhat oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise kırmızı takımda bu sefer Barbaros ile Furkan eleme adayı oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Uğur ve Eray, bu haftanın son eleme adayları oldu.

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MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki ilk turda şefler, yarışmacılara ana ürün olarak Trabzon hurması verdi ve bundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Süre sonunda yarışmacıları, yaptıları yemekleri şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı.

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Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şef'in imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika oldu. Bu programda şu ana kadar verilen en uzun süre olarak açıklandı.

Yarışmacılar, bu süre içinde Somer Sivrioğlu'nun tabağına en yakın tabağı yapmak için uğraştı. Yarışmacılar, tabaklarını süre bitiminde tadım yapmaları için şeflere sunuldu. Şefler, tadım ile birlikte Somer Şef'in yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Bu ikili arasından ise daha zayıf tabak hazırlayan Tanya, MasterChef'ten elenen isim oldu.

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