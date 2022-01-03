MasterChef'te kim elendi? İşte 2 Ocak MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Final yapmaya hazırlanan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Tahsin yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

ELEME GECESİNDE BÜYÜK MÜCADELE

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Tahsin ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği ana ürün olan kestaneyi kullanarak güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı. MasterChef eleme gecesindeki ilk turda Tahsin 23, Hasan 22 ve Burcu ise 10 puan topladı.

ŞEFLERDEN EN YÜKSEK PUANI ALDI!

MasterChef eleme gecesindeki ikinci turda ise yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle uskumru dolması yapmaları istendi.

Verilen süre sonunda ünlü şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarını verdi. İki turda da şeflerden en yüksek puanı alan isim Tahsin oldu. Toplamda 45 puana ulaşan Tahsin, MasterChef'te ilk 5 yarışmacı arasına girmeyi başardı.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Burcu Önal oldu.



