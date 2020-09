MasterChef'te kim elendi? İşte 20 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümdeki eleme oyunun yarışmacıları ahtapot yemeğiyle mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesine göre son ikiye Tanya ve Selin kaldı. Bu hafta MasterChef'ten elenen ise Selin oldu.

PİŞİRDİĞİ AHTAPOTU KENDİ DE YİYEMEDİ

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Selin'in ahtapotu tam pişiremediği için elendiğini söyledi. Tadım sırasında ise Somer Şef, Selin'e de ahtapotu yedirdi. Ancak Selin de pişmeyen ahtapotu yiyemedi.

anya'yı uyaran Sivrioğlu, "Burada kaldığın her an için Selin'e teşekkür et. Yapamadığın bir yemekle sondan ikinci oldun. Eğer Selin'in ahtapotu çiğ kalmasaydı buradan sen elenecektin" dedi.