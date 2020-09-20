MasterChef'te kim elendi? İşte 20 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elemeye kalan isimler yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti. Beşinci haftanın son gününde MasterChef 2020 veda gecesinde altı eleme adayı arasından en zayıf tabağa sahip kişi elendi.
MasterChef’in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. MasterChef Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin’i seçti. Sonrasında ise mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi. Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.
MasterChef Türkiye yeni bölümde eleme gecesi ilk turunda altı yarışmacı şeflerin karşısına çıktı. Bu turda yarışmacılara verilen beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) bir yaratıcı yemek yapmaları istendi. Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda şefler hazırlanan tabakların tadımını yaptı. MasterChef 2020 jürisi ortak kararına göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan Serhat oldu. Devamında ise başarılı olan Sefa ve Özgül, MasterChef'te bir hafta daha yarışmayı garantilediler.
MasterChef son bölümdeki eleme oyunun yarışmacıları ahtapot yemeğiyle mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesine göre son ikiye Tanya ve Selin kaldı. Bu hafta MasterChef'ten elenen ise Selin oldu.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Selin'in ahtapotu tam pişiremediği için elendiğini söyledi. Tadım sırasında ise Somer Şef, Selin'e de ahtapotu yedirdi. Ancak Selin de pişmeyen ahtapotu yiyemedi.
anya'yı uyaran Sivrioğlu, "Burada kaldığın her an için Selin'e teşekkür et. Yapamadığın bir yemekle sondan ikinci oldun. Eğer Selin'in ahtapotu çiğ kalmasaydı buradan sen elenecektin" dedi.
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