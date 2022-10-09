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MasterChef’te kim elendi, kim gitti? MasterChef 2022 Türkiye’den kim elendi sorusu yanıt buluyor

09.10.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’ten kimin elendiği sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MasterChef 2022 yarışmacısının izleyicileri heyecanla eleme oyununu takip ediyorlar. Bu hafta kırmızı takım kaptanı Burak Revanbahş, mavi takım kaptanı Çağatay olmuştu. Dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? MasterChef 2022 Türkiye’den kim elendi sorusu yanıt buluyor

MasterChef eleme adayları arasında bu hafta iddialı isimler yer alıyor. MasterChef 2022’den kimin eleneceği merak konusu haline geldi. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın takımları arasında heyecanlı mücadeleler yaşandı. Hafta sonunda dokunulmazlık yarışlarında kırmızı takımın bir, mavi takımın iki galibiyeti oldu. İşte MasterChef 2022 eleme potasında yer alan isimler ve detaylar

MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ?

MasterChef’ten elenen isim bu akşam oynanan eleme oyununun ardından belli olacak. Yarışmacılar yer elması ile en iyi yemeği veya tatlıyı yapmak için mücadele ediyorlar. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
MasterChef eleme adayları arasında Gamze, Şule, Metin, Tolga, Burak ve Tayfun bulunuyor.

masterchef-kim-elendi

En son gün bireysel dokunulmazlığı elde eden Görkem haftanın 5. eleme adayı olarak kaptan Burak Revanbahş'ın ismini vermişti. Daha sonra ise kırmızı takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada ismi en fazla yazılarak potaya giren 6. isim Şule oldu.

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