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MasterChef'te kim elendi? Ünlü oyunculara yemek hazırladılar! MasterChef Türkiye 23. son bölümde yaşananlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 01:48 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 23. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar, film setine giderek ünlü oyunculara menü hazırladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? Yarışmaya hangi isim veda etti? Batuhan mı, Eda mı, Alican mı yoksa Bahri mi elendi? İşte MasterChef'in 1 Ekim Salı yayınlanan 23. bölümünde veda eden isim ve yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 23. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu için MasterChef ekibi stüdyo dışına çıktı ve bir film setine gitti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu için yemeklerini hazırladı.

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Yarışmacıların yemeklerini tadan ünlü oyuncular, seçim haklarını kırmızı takımdan yana kullandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci oyunu da kaybetti. Böylece bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı da mavi takımdan oldu.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'in Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oylama sonucunda Alican eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ekin ise diğer eleme adayı olarak Eda'nın ismini söylemişti.

MasterChef Türkiye 23. bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemre oldu. Cemre üçüncü eleme adayını belirledi ve Batuhan'ın ismini söyledi.

Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bu defa, Batuhan ve Bahri eleme adayları oldular.

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MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?
Yarışmacılar birinci olmak ve MasterChef’te kalabilmek için Terkib-i Çeşidiyye yemeği ile safranlı pilav yaptı.

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Elemeye kalan Alican, Bahri, Batuhan ve Eda arasından, son ikiye kalanlar ise Bahri ve Alican oldu. MasterChef Türkiye'de 1 Ekim Salı akşamı elenen isim ise Bahri oldu.

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