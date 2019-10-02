MasterChef'te kim elendi? Ünlü oyunculara yemek hazırladılar! MasterChef Türkiye 23. son bölümde yaşananlar!

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 23. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu için MasterChef ekibi stüdyo dışına çıktı ve bir film setine gitti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu için yemeklerini hazırladı.

Yarışmacıların yemeklerini tadan ünlü oyuncular, seçim haklarını kırmızı takımdan yana kullandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci oyunu da kaybetti. Böylece bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı da mavi takımdan oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oylama sonucunda Alican eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ekin ise diğer eleme adayı olarak Eda'nın ismini söylemişti.