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MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül MasterChef 2021'de ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu?

17.09.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde ana kadroya girme mücadelesi yaşandı. MasterChef 2021’de on bir yedek yarışmacı, beşinci hafta ana kadroda dahil olabilmek için iki aşamalı sınavdan geçti. İlk turda hünkar beğendi yemeği yapıldı. Bu yemeği başarılı yapan isimler ikinci turda da karşı karşıya geldi. Rakiplerini geçen isim, adı yazılı önlüğü alarak ana kadroya girdi. Peki, MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya hangi yedek yarışmacı girdi?

MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül MasterChef 2021'de ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu?

MasterChef 69. bölümde yedek yarışmacılar, dördüncü kez karşı karşıya geldi. Takımlarda dokunulmazlık mücadelesi devam ederken yedek yarışmacılar ise ana kadroya girmeye çalıştı. 16 Eylül Perşembe MasterChef'te yedek yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmak için hünerlerini sergiledi. İlk turda istenilen Hünkar Beğendi’yi başarılı bir şekilde yapanlar finale kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından yapılan kritik tadım sonrasında ana kadroya geçen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2021’in yedek yarışmacıları Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete karşı karşıya geldi. Şefler, ilk turda yarışmacılardan hünkar beğendi yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika. Verilen süre sonunda şefler, tadım sonrasında değerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

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İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynandı. Ana ürün olarak taze fasulye verildi. Ve yapılacak yemek için 40 dakika süre tanındı. Süre bitiminde yarışmacılar, yaptıkları farklı farklı yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra değerlendirmelerini açıkladı. Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

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İKİ YEDEK YARIŞMACI DAHA ALINACAK!

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioülı, iki yedek yarışmacı daha alınacağını açıkladı. 10 kişi kalacak yedek yarışmacılar arasında oynanacak oyunda bu sefer sadece bir yemek üzerinden değerlendirme yapılacak. Gelecek hafta, bir tur üzerinden değerlendirme sonucunda bir isim ana kadroya girecek. Sonraki hafta ise yine aynı şekilde bir yemeğin yapılacağı oyun sonucunda ikinci isim belli olacak.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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