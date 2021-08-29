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MasterChef'te kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef ana kadroya giren kim oldu? Ana kadroya giren isim...

29.08.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yedekler arasından ana kadroya girecek ilk yarışmacı belli oldu. 28 Ağustos 2021 MasterChef'te kazanan isim açıklandı ve ilk elenen yarışmacı yerine yedeklerden gelecek isim belli oldu. İşte 28 Ağustos Cumartesi ana kadroya giren isim...

MasterChef'te kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef ana kadroya giren kim oldu? Ana kadroya giren isim...

MasterChef Türkiye'de heyecan yeni bölümde de devam etti. MasterChef Türkiye'de yedek kadrosundan ana kadrosuna girecek isim şeflerin tadımı sonrası belli oldu. İşte o isim...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de günün ilk yemeği Viyana Şinitzel oldu. Yarışmacılar en iyi Viyana Şinitzel'i yapmabilmek için stüdyoda ter döktü. Şeflerin yapılan yemekleri tadmasının ardından bir üst tura 5 isim çıktı.

Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün belli oldu. MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu.

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Ana ürün rezeneyi en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin bu akşam kazana yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek ilk yarışmacı Mustafa oldu.

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TV8 Masterchef
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