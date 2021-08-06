MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Yarışmacı hata yaptı, gözyaşlarına boğuldu!

MaterChef’in yeni bölümüne yarışmacılar, Tayland usülü kırmızı körili ördek için mutfağa geçti. Özenle hazırlanması gereken yemeğin yapımında yarışmacılar büyük zorluklar yaşadı. Kısıtlı sürede yemeği yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Sevgi ise başına gelen talihsizlik sonrası gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu!

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef’te bugün yarışmacılardan Nursima, Sevgi, Fikret, Sergen, Tunahan, Mete, Umutcan, Berk ve Baturalp yarıştı. En iyi ördeği pişirmek için yarışılan programda yarışmacılardan 23 yaşındaki Tekirdağlı Sevgi Karataş büyük bir talihsizlik yaşadı. Kamera kayıtlarında Sevgi’nin dikkat dağınıklığı sonucu farkında olmadan hazırladığı yemekten tattığı görüldü. Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek yapımı sırasında Sevgi’nin yanına gelerek “Bu tencereden çift tadım yaptın, görüntüsü bende var.” dedi.

Sevgi ise “Tattım, kaşığı bir daha kullanmadım” şeklinde şaşkınlık içinde kendini savundu. Görüntüleri izleyen Mehmet Şef’in "Maalesef alacağız. Yani senin yemeğini değerlendirmeye alamıyoruz. Bu tencereden yaptın tadımı çünkü." demesi ile yarışmacı Sevgi ve arkadaşları adeta şaşkınlığa uğradı. Yarışmacı Sevgi yaşadığı büyük talihsizlik sonrası sonrası gözyaşlarına boğuldu. Rakiplerinin Sevgi’yi teselli etmesi sonrası Sevgi’nin yarım kalan yemeğini yapmaya devam ettiği görüldü. Ancak sonrasında tabağı kurallar gereği değerlendirmeye alınmadı. Yarışma sonucunda ise Tunahan Ak barbunyalı profiterol yaparak ana kadroya girmeye hak kazandı.

