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MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadrosuna kalan 13. yarışmacı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 01:33 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de ikinci final turu heyecanı devam ediyor. MasterChef'in 14 Ağustos Cuma ekrana gelen son bölümünde ana kadroya kalan 13. yarışmacı belli oldu. MasterChef'te ilk turda kişloren yemeğini en iyi yapan 5 yarışmacı üst tura geçti. Burada ise ana aktörün fındık olduğu yemeği en iyi yapan bir isim, şeflerden adı yazılığı önlüğü alarak ana kadroya girmeyi başardı. Peki MasterChef'te kazanan kim oldu? MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadrosuna kalan 13. yarışmacı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ikinci final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 13. yarışmacı belli oldu. Final turunda şefler yemeği istediği gibi yapan 6 yarışmacıyı bulamayınca, 5 ismi ikinci tura aldı.

MASTERCHEF 2020'DE 14 AĞUSTOS CUMA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, ilk turda bir Fransız mutfağı klasiği yapmak için uğraştı. İkingi gruptaki kalan 9 isim, MasterChef 2020'nin 13. yarışmacısı olmak için kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için uğraştılar. Fakat şeflerin tadımı ve kontrolleri sonrasında beş yarışmacının tabağını başarılı buldular. Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar, Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.

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İKİNCİ TURDA FINDIK İLE YEMEK YAPTILAR!

İlk turu geçen bu beş yarışmacı, sonraki oyunda ana aktörün fındık olduğu yaratıcı bir yemek yapmak için çalıştı. Bu oyunda verilen süre 40 dakika idi. Oyun sırasında Celal, tadım kaşığını iki kez kullanınca hazırladığı sosu kullanmadan bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Sürenin sonunda şefler tek tek hazırlanan yemeklerin tadına baktı. Yarışmacıların sunumları sonrasında şefler, son ikiye kalan yarışmacıları Uğur ile Ebru olduğunu açıkladılar. Bu iki arasından ismi yazılı önlüğü kazanan ise Uğur Deniz Yılmaz oldu.

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Şeflerin kararı sonucunda Uğur Deniz Yılmaz, MasterChef ana kadrosunun 13. yarışmacısı oldu.

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