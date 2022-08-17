MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacıya şok çıkış! "Nedir bu özgüven?"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro için kıyasıya yarış devam ediyor. Sevilen programın yeni bölümünde yemeklerin yapımı sonrası yarışmacılar şeflerin karşısına geçti ve tek tek yorumlarını dinledi. Mehmet Şef'in yarışmacılardan Duygu'ya yaptığı şok çıkış ise şaşırttı.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'TEN YARIŞMACIYA ŞOK ÇIKIŞ!

Mehmet Şef, yarışmacılarından Duygu Tekin'e "Ben şu halinden bıktım. 'Ben bunu seviyorum, böyle yapıyorum, böyle lezzetli.' Bu senin tercihin." ifadelerini kullandı.

"Böyle düşünüyor olabilirsin, bu işler biraz mütevazilik de ister" diyen Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'i kastederek yanındaki iki tane ustadan hala bir şeyler öğrendiğini söyledi.

"BU ÖZGÜVEN NEREDEN GELİYOR?"

Stüdyoda yaşanan gergin anlar sonrası Mehmet Şef yarışmacıya tekrardan "Bu özgüven nereden geliyor? Bu kadar özgüvenliysen neden buradasın?" sorusunu yöneltti.

"ÖZGÜVEN DEĞİL, O ANIN HEYECANINA GELDİM"

Şefin sorusuna karşılık yarışmacının ise"Hayır özgüven değil şefim, o anın heyecanına geldim" yanıtını vermesi dikkat çekti.





