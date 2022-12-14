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MasterChef'te ödül oyunu akşamı! Eski yarışmacılar geri dönüyor!

14.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler olacak? Eski yarışmacıların da dahil olduğu bölüm eğlenceli anlara sahne oldu. Bıçaklarla seçme yapılan akşamda kimin hangi yarışmacıyla eşleştiği merak konusu.

MasterChef'te ödül oyunu akşamı! Eski yarışmacılar geri dönüyor!

Milyonları ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ödül oyununun oynanacağı gecede son 7 yarışmacıya önceki sezonların yarışmacıları eşlik edecek. Bu akşamki yarışmaya Eren, Esra, Suna, Barbaros, Kerem, Dilara ve Cemre konuk oluyor. Bilindiği üzere Kerem MasterChef 2018 ikincisiydi. Eren MasterChef 2021, Cemre ise MasterChef 2019 birincisidir.

ESKİ YARIŞMACILAR GERİ DÖNÜYOR!

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TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de sona yaklaşılıyor. Yarışmada bu akşam ödül oyunu oynanacak. İzleyicileri oldukça eğlendirecek görüntülerin olduğu yeni bölümde son 7liye eski yarışmacılar eşlik ediyor. Eren, Esra, Suna, Barbaros, Kerem, Dilara ve Cemre'nin konuk olarak geldiği bölümde şefler yarışmacılara bıçak çektirerek seçme yaptırdı. Eren'in Kerem'e yazmasını vermeye çalışması eğlenceli anlara sahne oldu. Yarıştığı sezonda yazmayı kime verse elendiğini söyleyen Eren'in eğlenceli halleri ekranlara yansıdı.
MasterChef ödül oyununda eşleşen yarışmacılar ise şu şekilde:

Kerem-Tolga
Eren-Metin
Esra-Yağız
Cemre-Burak Kaya
Suna-Görkem
Dilara-Ayaz
Barbaros-Kıvanç

Yarışmacılara kakule ve portakal veren şefler, yarışmacılardan iki yemek yapmasını istedi. İki yemek çıkacağını düşünmeyen yarışmacılar yemeklerini yetiştirmekte bir hayli zorlandı. Şef Danilo Zanna'nın Kerem ve Tolga'ya 'MasterChef'in en çok konuşan ikilisi. Hiç konuştunuz mu? diye takılması hem izleyenleri hem de yarışmacıları güldürdü. Eğlenceli anların yaşanacağı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümi bölümü bu akşam TV8 ekranlarında olacak.


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