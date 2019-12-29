MasterChef'te özel bölüm sürprizi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri olacak

MasterChef 2019 Türkiye finalinde şefler yarışmacılara büyük bir sürprizi açıkladı.

Final yapan MasterChef özel bir bölümle 30 Aralık Pazartesi akşamı ekranda olacak. Mehmet Şef, Pazartesi akşamı yapılacakları açıkladı ve yarışmaya jüri olarak konuk olacak isimleri açıkladı. MasterChef'in özel bölümünde yarışmacılar önce kaptanlık oyununda mücadele edecek. Kaptan olan yarışmacılar, mavi ve kırmızı takımdaki arkadaşlarını seçecek.

Özel bölümde kazanan takımı ise konuk jüri olarak programa katılan ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir belirleyecek.

