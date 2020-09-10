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MasterChef'te Özgül başarısız oldu! Hüngür hüngür ağladı

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de son bölümünde sinirler gerildi! MasterChef Türkiye'de dün akşam ikinci kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Üst üstte iki dokunulmazlık kaybeden mavi takımda Özgül'ün gözyaşları geceye damga vurdu.

MasterChef'te Özgül başarısız oldu! Hüngür hüngür ağladı

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan yarışmada mavi takım bireysel dokunulmazlığa gitti.

Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı.

İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı. Özgül ağlarken sık sık "bugün de benim yüzümden kaybettik" dedi.

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Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mehmet şefin hazırladığı dana fileto yemeğini en yakın yapan Emir dokunulmaz oldu.

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Kaybeden tabakları yapan arkadaşlardan birini seçeceğim diyen Emir eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

Dördüncü adayı belirlemek için konseye giden mavi takımda Özgül ve Ayyüce eşit sayıda oy aldı. Eşit oy durumunda eleme potasına gidecek ismi mavi takım kaptanı Esra belirledi. Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti. MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.

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