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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef'te soru cevap oyununda yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:19 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 66. son bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın para ödülünü alabilmek için balık çeşitlerini tahmin etmeye çalıştı. Peki, MasterChef'te soru cevap oyununu kim kazandı?İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 12 Aralık Perşembe ekrana gelen 66. son bölümünde, ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar şeflerin sorularını doğru yanıtlamak için yarıştı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarıyla soru cevap oyunu oynayan şefler, eğlenceli görüntüler oluşturdu. En doğru cevabı veren bir isim haftanın MasterClass ödülünü almaya hak kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde hem mavi takım hem de kırmızı takım yarışmacıları 3'lü MasterClass eğitimi aldı. 3 şefinde yer aldığı MasterClass eğitiminde şefler hem tadım yaptırarak hem de yarışmacılara farklı yiyecekler göstererek, yarışmacıların bunları bilmesini istedi.

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Soru cevap şeklinde yapılan oyunda, ilk turda balık çeşitlerini yanlış tahmin eden Alican elendi. İkinci turda taze fasulye doğrayan yarışmacılar son turda ise sebze çorbası malzemeleri tahmini ve baharat tadımı yaptı.

İlk turda balık çeşitlerine yanlış cevap veren Alican elendi. Taze fasulye yarışmasında ise Güzide, ayıkladığı fasulyeler belirtilen kiloyu geçince aşamayı geçemedi ve elendi. Sonraki turda sebze çorbasının içine konulan malzemeleri tadan yarışmacılardan Batuhan elendi. Baharat yarışması sonrası MasterChef'i kazanan isim Cemre Uyanık oldu.

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Cemre bu hafta gösterdiği performansla para ödülünü almaya hak kazandı.

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