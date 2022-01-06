MasterChef’te şef ceketini kim giydi? İşte 6 Ocak 2022 MasterChef 3. çeyrek finalisti!

MasterChef Türkiye’de yarışmacıların çeyrek finale kalma mücadelesi devam ediyor. MasterChef’in 5 Ocak Çarşamba tarihli bölümünde Eren, Dilara, Tahsin arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Konuk şef Ömür Akkor’un tarifleri yapılırken, ikinci turda ise yaratıcılık oyunu ekrana geldi. Peki bu akşam MasterChef’te kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef 2021’de 3. şef ceketini giyen yarışmacı, iki turda verilen puanlar sonucu belirlendi. İlk turda 30, ikinci turda ise 18 puan almış olan Eren, toplamda 48 puanla günün kazananı oldu ve şef ceketini giyerek üçüncü çeyrek finalist olmaya hak kazandı.

MasterChef’in ilk turunda konuk şef Ömür Akkor menüyü belirledi. Şefin hazırladığı yemekleri aynı şekilde hazırlamak için yarışmacılar yoğun mücadele gösterdi. Yarışmada sürenin bitiminde yemekler dört şef tarafından değerlendirilip on üzerinde puan verildi. Oynanan ilk oyunda Eren 30, Dilara 24 puan, Tahsin ise 20 puan aldı.

İkinci oyun olan yaratıcılık oyununda ise yarışmacılara verilen ana ürün süt oldu. Şefler, süt ile yarışmacılardan verilen süre içinde kreatif bir tabak çıkarmalarını istedi. Yarışmacılar, hünerlerini sergiledikten sonra hazırladığı yemekleri değerlendirmiş olan üç şefin vereceği kritik puan, günün kazanan ismini belirledi. Böylece ikinci oyunda 25 puan toplayan Tahsin, en iyi tabağı çıkarmış oldu.



