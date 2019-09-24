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MasterChef'te Somer Şef'ten Yasin'e görülmemiş ceza! MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 01:38 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 18. son bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı TV8'de ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın antreman sahasına konuk olan yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda ravioli ve bonfile yaparak mücadele etti. Oyun sırasında ise Şef Somer Sivrioğlu, sporcularla konuşan Yasin'e görülmemiş bir ceza verdi. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef 18. son bölümde yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 18. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

SOMER ŞEF'TEN YASİN'E KOŞMA CEZASI!
MasterChef Türkiye'nin on sekizinci bölümünde yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Yasin, bu defa jüri üyesi Somer Şef'i kızdırdı. Yemek yaptığı sırada kendilerini izleyen sprocularla konuşan Yasin'i Somer Şef yanına çağırdı. Sinirlenen Somer Şef, Yasin'den ceza olarak futbol sahasının çevresinde bir tur koşmasını istedi. Yasin ise bir an önce yaptığı yemeğe geri dönebilmek için var gücüyle koşarak cezayı tamamladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in son bölümünde, bu defa yemekler başarılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları için hazırlandı. Ampute Milli Takımı'nın antreman sahasına gelen MasterChef ekibi yemekleri burada yaptı. Dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği İtalyan mantısı ravioli yaparak yarıştı.

Takım oyununda kazanan kırmızı takım oldu ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 18. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rıfat oldu. Rıfat ilk eleme adayını belirledi.

Rıfat ilk eleme adayını ise Güzide olarak seçti. Elemeye kalan diğer isim ise Faruk Batuhan oldu.


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