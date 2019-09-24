MasterChef'te Somer Şef'ten Yasin'e görülmemiş ceza! MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 18. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

SOMER ŞEF'TEN YASİN'E KOŞMA CEZASI!

MasterChef Türkiye'nin on sekizinci bölümünde yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Yasin, bu defa jüri üyesi Somer Şef'i kızdırdı. Yemek yaptığı sırada kendilerini izleyen sprocularla konuşan Yasin'i Somer Şef yanına çağırdı. Sinirlenen Somer Şef, Yasin'den ceza olarak futbol sahasının çevresinde bir tur koşmasını istedi. Yasin ise bir an önce yaptığı yemeğe geri dönebilmek için var gücüyle koşarak cezayı tamamladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde, bu defa yemekler başarılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları için hazırlandı. Ampute Milli Takımı'nın antreman sahasına gelen MasterChef ekibi yemekleri burada yaptı. Dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği İtalyan mantısı ravioli yaparak yarıştı.