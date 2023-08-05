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MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı? 5 Ağustos MasterChef All Star son eleme adayları kimler oldu?

05.08.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu oynan geceye Şef Sinem Özler konuk oldu. Yarışmacılar Şef Sinem Özler'in hengel mantısı ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı? 5 Ağustos MasterChef All Star son eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın son eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile belli olacak. Önceki akşam oynanan son takım dokunulmazlığı oyununda Esra ve Gamze'nin kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın geçtiğimiz günkü bölümünde takım oyununu kaybeden mavi takım son eleme oyununu oynadı. Gecenin en iyi tabağını yapan Azize dokunulmazlık kazanırken, Berker'i potaya göndermişti.

Bu akşam oynanan oyunun sonucunda tabağı en az beğenilen isim haftanın son eleme adayı olacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Eda, Tanya, Eray, Mert, Çağatay ve Berker olmuştu.

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TÜM OKLAR GAMZE'YE ÇEVRİLDİ

MasterChef All Star'da heyecanlı yarış hız kesmeden devam ediyor. Takımın neredeyse tamamı potada olan kırmızı takım, sorumlu olarak kaptan Gamze'yi gösterdi.

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Son dokunulmazlığı alabilmek için ter döken Gamze'ye takım arkadaşlarından serzenişler geldi. Eda ve Tahsin Gamze'nin de eleme potasına girmesi gerektiğini söylediler. Özellikle Eda'nın çıkışı ile tansiyon bir an yükselse de şeflerin müdahalesiyle kısa sürede sakinleştirildi.


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