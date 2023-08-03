MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? 4 Ağustos MasterChef All Star son eleme adayları kimler oldu? Büyük tartışma!

MasterChef'te haftanın son eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Esra ve Gamze'nin kaptan olduğu oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayı merak konusu oldu. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın son bölümünde en başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın son eleme adayı olacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Eda, Tanya, Eray, Mert. Mavi takımın adayları ise henüz belli olmadı.

YEMEKLERİ İPTAL EDİLİYORDU

MasterChef'te bu akşam beklenmedik bir olay yaşandı. Dilara, yaptığı şiveydiz çorbasına malzemelerini eklemedi. Sunum yaparken ekleyeceğini söylese de bu durumu önce şefler sonrasında da kırmızı takım kaptanı Gamze kabul etmedi.

Yalnızca meyanesinin üzerine yağ konulmasına izin verilen Dilara, tabağı servis etmek istemese de bu istek şefler tarafından kabul görmedi.

Aynı şekilde kırmızı takım da ana yemekte malzemeleri birleştirmeden masaya koydu. Kırmızı takım için de aynı ceza uygulandı. Kırmızı takım da ana yemeklerini garnitürsüz sundu.

