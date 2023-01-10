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MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu? İşte şampiyon adayları!

10.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de büyük finale son bir adım kaldı. İlk finalistin Kıvanç seçildiği MasterChef'te ikinci finalistin seçilmesi için nefesler tutuldu. Son ikiye kalan Ayaz ve Metin MasterChef'te son finalist olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için mücadele ettiler. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu? İşte şampiyon adayları...

MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu? İşte şampiyon adayları!

MaserChef'te kimin ikinci finalist olacağı heyecanla takip ediliyor. İlk finalistin Kıvanç olduğu MasterChef yemek yarışması programında ikinci ve son finalist belli oldu. Bu gelişme sonrası elenen yarışmacı MasterChef Türkiye 2022 sezonunu üçüncülükle bitirmiş oldu. Peki, MasterChef 9 Ocak'ta kim kazandı, ikinci ve son finalist oldu?

MASTERCHEF'TE KİM İKİNCİ VE SON FİNALİST OLDU?

Nefeslerin tutulduğu MasterChef'te ikinci finalist belli oluyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'te son şampiyon adayı belli oluyor.

MasterChef Türkiye'de ikinci ve son finalist yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan Metin seçildi.

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Ayaz, yarışmaya üçüncülükle veda ederken Kıvanç ve Metin MasterChef finalinin yolunu tuttular.

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MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, 15 Ocak Pazar günü Survivor ekranlara dönecek.

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