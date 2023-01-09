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MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu? Şampiyon adayı belli oluyor

09.01.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de büyük finale son bir adım kaldı. İlk finalistin Kıvanç seçildiği MasterChef'te ikinci finalistin seçilmesi için nefesler tutuldu. Son ikiye kalan Ayaz ve Metin MasterChef'te son finalist olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için mücadele ediyorlar. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu?

MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef ikinci finalist belli oldu mu? Şampiyon adayı belli oluyor

MaserChef'te kimin ikinci finalist olacağı heyecanla takip ediliyor. İlk finalistin Kıvanç olduğu MasterChef yemek yarışması programında ikinci ve son finalist belli olacak. Bu gelişme sonrası elenen yarışmacı MasterChef Türkiye 2022 sezonunu üçüncülükle bitirmiş olacak. Peki, MasterChef 9 Ocak'ta kim kazandı, ikinci ve son finalist oldu?

MASTERCHEF'TE KİM İKİNCİ VE SON FİNALİST OLDU?

Nefeslerin tutulduğu MasterChef'te ikinci finalist belli oluyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'te son şampiyon adayı belli oluyor.

Sonuç belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, 15 Ocak Pazar günü Survivor ekranlara dönecek.

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