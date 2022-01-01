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MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı

01.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Burcu Önal'ın eşiyle çekilmiş samimi pozları ortaya çıktı. Çiftin dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal'ın çok konuşulacak pozları ortaya çıktı.

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DUDAK DUDAĞA POZLAR

Burcu Önal'ın, eşi İbrahim Önal ile çekilmiş samimi foroğraflarında, çiftin dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Burcu Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetti.

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AJDA PEKKAN İLE OLAN ANISINI ANLATTI

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın bir dönem Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıkmıştı. Burcu Önal, "Bir dönem Ajda Pekkan ile aynı evde kalmıştım. Kendisinin yemek bilgisi çok iyidir. Ajda Hanım ile sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

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Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu." demişti.

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Masterchef
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