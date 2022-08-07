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MasterChef'te yedekler belli oldu mu? MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacılar kimler? 7 Ağustos 2022 Pazar

07.08.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 7 Ağustos 2022 Pazar günkü bölümünde yedekler belli olacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada heyecan dorukta. Bilindiği üzere yarışmada final turu heyecanı sürürken ilk turda altı önlük sahibini buldu. Bugün birçok kişi internette "MasterChef'te yedekler belli oldu mu?", "MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacılar kimler?" soru ve konu başlıklarının sorguluyor. İşte detaylar...

MasterChef'te yedekler belli oldu mu? MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacılar kimler? 7 Ağustos 2022 Pazar

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Programda ana kadroya geçen isimler tek tek belli oldu. Peki MasterChef'te yedekler belli oldu mu? MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacılar kimler? İşte yarışmanın 7 Ağustos 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler...

MASTERCHEF'TE YEDEKLER BELLİ OLDU MU?

Ana kadroya giren 6 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih.

Yedek yarışmacıların belli olacağı yeni bölüm ise bu akşam ekrana gelecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE FİNAL TURUNU KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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