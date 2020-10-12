MasterChef'ten elenen Walison Fonseca'dan ilk paylaşımlar! Türk eşi Melisa'dan sürpriz

MasterChef Türkiye'ye veda eden Walison, elenmesinin ardından sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. "Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum" diyen Walison yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu. Tüm ekibe birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanlar için teşekkür ederim. Türkiye beni kucakladığı için çok gururlu ve şimdi daha Türk hissediyorum. Şimdi hayat devam ediyor ve birçok sürprizle, hadi bakalım."

Walison yaptığı paylaşımda 3 şefe de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

EŞİ MELİSA PINAR'DAN SÜRPRİZ

Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar da doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasıyla çekilen bir kareyi paylaşan Walison, "Doğum günümde beklenmedik bir sürprizdi ve çekimlerden dolayı birbirimizi göreceğimizi düşünmemiştim ama sabah aşkım beni şaşırttı, bu harika pastayla kanala geldi. Bunu hiç beklemiyordum aşkım harikaydı! Hayatın iniş çıkışlarında daha çok sörf yapacağız. Seni çok seviyorum" notuyla eşine olan duygularını dile getirdi.





