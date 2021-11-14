Masterchef'ten kim elenecek? 14 Kasım MasterChef'e kim veda edecek?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri kadrosunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimler yer alıyor. MasterChef Türkiye'de grupça yarışılıyor. Dokunulmazlığı kaybeden grup ise bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geliyor. 14 Kasım akşamı yarışmaya bir kişi veda edecek.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENECEK?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasından 6 kişinin adı potada yer alıyor. 14 Kasım akşamında yengeç ile yapılan yaratıcılık yemeğinde son üçe kalan isim Araz, Burcu ve Azize oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme potasında Araz, Azize, Dilara, Pelin, Segen ve Burcu yer alıyor. 14 Kasım akşamında Araz, Burcu ve Azize son üçte elenmemek için çaba sarf ediyor. Bu üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği pani puri hazırlayacak. 14 Kasım akşamında MasterChef'e kimin veda ettiği henüz belli olmadı. Veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecek.



