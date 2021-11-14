MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef'ten kim elenecek? 14 Kasım MasterChef'e kim veda edecek?

Masterchef'ten kim elenecek? 14 Kasım MasterChef'e kim veda edecek?

14.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef'e bu akşam (14 Kasım) bir yarışmacı veda edecek. Elemenin gerçekleştirileceği 14 Kasım 2021 Pazar akşamında jüriler yarışmacılardan, mavi yengeç kullanarak en yaratıcı ve leziz tabağı çıkarmalarını istedi. İşte detaylar...

Masterchef'ten kim elenecek? 14 Kasım MasterChef'e kim veda edecek?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri kadrosunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimler yer alıyor. MasterChef Türkiye'de grupça yarışılıyor. Dokunulmazlığı kaybeden grup ise bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geliyor. 14 Kasım akşamı yarışmaya bir kişi veda edecek.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENECEK?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasından 6 kişinin adı potada yer alıyor. 14 Kasım akşamında yengeç ile yapılan yaratıcılık yemeğinde son üçe kalan isim Araz, Burcu ve Azize oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme potasında Araz, Azize, Dilara, Pelin, Segen ve Burcu yer alıyor. 14 Kasım akşamında Araz, Burcu ve Azize son üçte elenmemek için çaba sarf ediyor. Bu üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği pani puri hazırlayacak. 14 Kasım akşamında MasterChef'e kimin veda ettiği henüz belli olmadı. Veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Aslı Enver'den tatil pozları! Hayranları beğeni yağdırdıAslı Enver'den tatil pozları! Hayranları beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu karar! Aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak

Dünyanın konuştuğu karar! Aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak

14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Yasak aşk TV8'de başlamıştı! Genç sevgilisine bakın!

Yasak aşk TV8'de başlamıştı! Genç sevgilisine bakın!

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

İddialı ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

İddialı ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.