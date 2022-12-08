MasterChef Tunahan açtı ağzını yumdu gözünü! “Asla isim vermem” deyip her şeyi anlattı! Meğer o yarışmacı…

MasterChef’in eski yarışmacılarından olan Tunahan dün akşam programa katıldı. Tunahan yaptığı açıklamada bir isim hakkında sitemini dile getirdi. O yarışmacının kim olduğu programda açıklanmazken, yarışmanın izleyicileri Serpilay olabileceği yönünde tahminde bulundular.

Tunahan açıklamasında “Bu seneki yarışmacılardan bir arkadaşımız geldi, ama asla tebrik etme edasıyla geldiğini düşünmüyorum. Ben dükkanda yoktum o ara. Bana haber vererek de gelmiyor asla. Ben şeye sinir oldum. Bir yer açıldığında gidersiniz beğenmediğinizde de elinize sağlık, hayırlı olsun dersiniz ve çıkarsınız.

“KENDİNİ VEDAT MİLOR SANIP…”

Şimdi kötü bir şey demeyeceğim ama. Burdan çıkan da kendini Vedat Milor sanıp benim mekanıma eleştiri yapmaya gelmesin. Mekana geldiği günden sonra benim sattığım tatlıların videolarını çekip yüklemeye başladı. İşte dünyanın en iyi bilmem ne tarifi filan. Dünyanın en iyi tarifi senin mutfağından çıksaydı sen elenmezdin bir kere.” dedi.

Danilo Şef, “Sen bize tam ne dediğini söyle, biz hangi yarışmacının olduğunu tahmin edebiliyoruz.” diye sordu.

“FIRIN BAŞINDA AĞLAYARAK AŞÇI OLUNMUYOR”

Tunahan, “Brownie ve crem brule yemiş. Yani burda fırın başında ağlayarak aşçı olunmuyor. Ben çok alındım yani buna. Hayırlı olsun denilir ve gidilir.” dedi.

Daha sonra Danilo Şef’in kulağına Tunahan hangi isim olduğunu söyledi. Danilo Şef, hiç beklenilmeyen bir isim olduğunu dile getirdi. Danilo Şef bu kişinin kim olduğunu Büşra’ya söyledi ve o da buna çok şaşırdı.

SERPİLAY YORUMU YAPILDI

Yarışmanın takipçileri bu açıklamaya, “Serpilay’dan bahsediyor ayak üstü ortalık renklendi Tunahan sayesinde”, “Serpilay çünkü Tunahan’ın kafesine bakın birkaç ürünü Serpilay yapmış Çağatay sadece iki ürün tarifi vermiş.”, “Serpilay olsa gerek Çağatay İstanbul’da yaşamıyor” yorumunda bulundular.

