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MasterChef Türkiye 2021'de İsmail İlhan Şenbayram hikayesiyle duygulandırdı! "14 yaşında lösemiye yakalandım"

30.06.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacı seçmeleri sürüyor. MasterChef'in 29 Haziran Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümünde şeflerin karşısına çıkan İsmail İlhan Şenbayram hikayesiyle şefleri duygulandırdı. Yakalandığını lösemiyi atlatan genç yarışmacı İsmail İlhan Şenbayram, zorlu süreçte neler yaşadığını anlattı.

MasterChef Türkiye 2021'de İsmail İlhan Şenbayram hikayesiyle duygulandırdı! "14 yaşında lösemiye yakalandım"

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana geliyor.

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MasterChef Türkiye'de ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 22 yaşındaki inşaat mühendisliği son sınıf İsmail İlhan Şenbayram, yıllar önce yakalandığı lösemiyi nasıl yendiğini anlattı.

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"6 AY HASTANEDE KALDIM"

14 yaşındayken lösemiye yakalandığını söyleyen Şenbayram, "Lise sınavına hazırlanıyordum. Çok büyük ağrım oldu nefes alamayacak şekilde. Doktor bana söylemedi. Yaşadığımız Çankırı'dan Ankara'daki hastaneye sevk edildim. Hastaneye girdikten sonra 6 ay orada tedavi gördüm. Hiç bir şekilde 'Ben hastayım' durumuna girmedim. Bu yaşlarda lösemiye yakalanan çok çocuğumuz var. Hasta ilk olarak 'Ben hastayım' demesin. Sadece sabretsinler ve hayata tutunmaya çalışsınlar. Her gece yattığımda 'Sabah uyanır mıyım?' diye düşünüyordum. Onlara tavsiyem gülebildikleri kadar gülsünler asla ağlamasınlar" dedi.

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ÜST TURA ÇIKMAYI BAŞARDI

Genç yarışmacı, garnitürlü tavuk yemeği yaparak yarıştı. İnşaat mühendisliği okumasına rağmen hayallerinin mutfak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, şeflerin kararıyla bir üst tura çıkmayı başardı.

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Somer Sivrioğlu da 2. tura kalan İsmail İlhan Şenbayram'a MasterChef önlüğünü elleriyle giydirdi.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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