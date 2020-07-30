MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir? Hayat hikayesiyle duygulandıran Çağla Levent, MasterChef final turuna kaldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yeni sezonunda son 16 yarışmacısını seçme turu devam ediyor. 29 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların ilk grubunda Çağla Levent, Ayla Sönmez ve Zeynep Yılmazok ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan bolonez soslu spagetti yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 45 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar.

İlk turda izleyenlere duygusal anlar yaşatan Çağla Levent, üçlü düello turunu da geçmeyi başardı. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Çağla Levent’in günün kazananı olduğunu ve MasterChef’te final turuna kaldığını açıkladılar.

MASTERCHEF ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

Çağla Levent, 31 yaşında. Ev hanımı olan Çağla Levent, yemek yapmakta iddialı ve elinin lezzetine çok güvendiğini söyledi. Üzüldüğünde, sevindiğinde, mutlu olduğunda en çok sevdiğinin yemek yapmak olduğunu da belirtti. Bunun da kendini motive ettiği söyledi. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Meze yaparak geçimini sağlıyor. Bunu da online, sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı.



Anne ve babası, beş yaşında iken ayrılmış ve bu yüzden kardeşlerini kendisinin büyütmek zorunda kaldığını söyledi. O süreçte yemek yapmayı öğrendiğini ve sonrasında yemek yapmayı sevdiğini belirtti.



16 yaşında evlendiğini söyleyen Çağla Levent, babasının öldürüldüğünü ve tam 16 sene sonra öldüğü gün MasterChef'te olduğunu belirtti. Babasını öldüğü zaman lise birincisi ve kros takımı kaptanı olduğunu, fakat onun ölümünü kaldıramadığı için lise sonda okulu bıraktığını açıkladı. Daha sonrasında evlendiğini, çocukları olduğunu ama evliliği yürümediği için boşandığını ve hayatta tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.

Çağla Levent, hazırladığı tatlı patates üzerinde ahtapot ile MasterChef Türkiye'de üç şeften evet oyu aldı ve sonraki tura geçmeyi başardı.

