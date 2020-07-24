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MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın övgüler yağdırdığı yarışmacı Deniz Aktuğ elendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 02:13 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020'nin 23 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ilk turu geçen yarışmacılar düellolarda mücadele etti. MasterChef'te geçen hafta, Miami'den gelen yarışmacının olduğunu duyan Acun Ilıcalı aniden stüdyoya girmiş ve yemeklerin tadına bakmıştı. Acun'un yemeklerine övgüler yağdırdığı ve "Finalde görüşebiliriz" dediği yarışmacı Deniz Aktuğ ise ikinci turda hüsran yaşadı.

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın övgüler yağdırdığı yarışmacı Deniz Aktuğ elendi!

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni sezonunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3'lü düelloya katılmaya hak kazanan Deniz Aktuğ, Murat Kaplan, Barbaros Yoloğlu, kıyasıya yarıştıkları düelloda asma yaprağında barbun balığını 40 dakikada pişirmeye çalıştı.

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Asma yaprağında barbun pişiren yarışmacılar şeflerin karşısında zorlu anlar yaşadı. 3'lü düello sonunda şeflerin tadımları sonrasında ilk elenen Murat oldu. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Deniz Aktuğ ve Barbaros Yoloğlu arasında karar vermekte zorlandı. Ancak jürinin kararı Barbaros Yoloğlu lehinde oldu. Böylece yarışmaya Miami'den katılan ve orada restoran işleten Deniz Aktuğ elendi.

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Deniz Aktuğ ilk turda ise midyeli yemek ve özel bir ekmek yaparak yarışmıştı. Yarışmacının Miami'den katıldığını öğrenen Acun Ilıcalı ise şort ve terliğiyle aniden stüdyoya girerek herkesi şaşırtmıştı.

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Yarışmacı Deniz'in yemeklerine tadan Acun Ilıcalı, "Ben böyle lezzetli bir ekmek yemedim" diyerek övgüler yağdırmıştı.
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Acun Ilıcalı, " Ayağımın da uğurlu olduğunu söylerler. Deniz en az senin kadar sevindim. Belki aylar sonra finalde seni burada görürüz" sözlerini söylemişti.
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Acun şef önlüğünü de yarışmcıya kendisi vermişti.
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Ancak Acun'un finalde görmek istediği Deniz Aktuğ yarışmaya ikinci turda veda etmiş oldu.

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