MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın övgüler yağdırdığı yarışmacı Deniz Aktuğ elendi!

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni sezonunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3'lü düelloya katılmaya hak kazanan Deniz Aktuğ, Murat Kaplan, Barbaros Yoloğlu, kıyasıya yarıştıkları düelloda asma yaprağında barbun balığını 40 dakikada pişirmeye çalıştı.

Asma yaprağında barbun pişiren yarışmacılar şeflerin karşısında zorlu anlar yaşadı. 3'lü düello sonunda şeflerin tadımları sonrasında ilk elenen Murat oldu. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Deniz Aktuğ ve Barbaros Yoloğlu arasında karar vermekte zorlandı. Ancak jürinin kararı Barbaros Yoloğlu lehinde oldu. Böylece yarışmaya Miami'den katılan ve orada restoran işleten Deniz Aktuğ elendi.

Deniz Aktuğ ilk turda ise midyeli yemek ve özel bir ekmek yaparak yarışmıştı. Yarışmacının Miami'den katıldığını öğrenen Acun Ilıcalı ise şort ve terliğiyle aniden stüdyoya girerek herkesi şaşırtmıştı.

Yarışmacı Deniz'in yemeklerine tadan Acun Ilıcalı, "Ben böyle lezzetli bir ekmek yemedim" diyerek övgüler yağdırmıştı.

