MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de yedek yarışmacıların kıyasıya yarışı vardı. İki aşamalı oyun sonrasında şefler, gecenin kazanan ismini açıkladı.

MasterChef 2021'de jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, ana kadroya giren ismi belirlemeye çalıştı. 11 Eylül Cuma MasterChef 64. bölümde ilk turda on iki yedek yarışmacıdan Hasanpaşa köfte yapılması istendi. Yarışmacılara tanınan 40 dakikalık sürenin sonunda tadım yapıldı ve ilk turu geçen altı isim açıklandı.

MasterChef yeni bölümde ilk turda başarılı olan isimler; Pelin, Ateş, Mete, Rabia, Samet ve Merve oldu. Yaratıcılık oyununda verilen ana ürün vişne, tanınan süre ise 40 dakika idi. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları yaratıcı yemekleri şeflere sundu. Yemeği yaparken kullandıkları malzemeleri, ana ürünü nereye kullandıklarını ve yemek yapımı sırasında kullandıkları teknikleri açıkladı.

Şefler, tadım yaptıkları ikinci turda altı yarışmacı arasında en başarılı olan seçerken zorlandı. Günün altıncısı Samet, beşincisi Pelin, dördüncüsü Rabia, üçüncüsü Merve, ikincisi Mete oldu. Kazanan isim ise Mert Ateş Durukan, bu hafta MasterChef ana kadrosuna giren isim oldu.

MASTERCHEF MERT ATEŞ DURUKAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'de şeflerin karşısına eleme turunda çıkan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor. Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.



