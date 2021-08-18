MasterChef Türkiye'de ana kadroya kim girdi? İşte 17 Ağustos MasterChef final turunda kazanan yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni haftasında son gruptaki yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Ünlü şefler ise önlüğü kazanan yarışmacıyı seçerken zorlandı. MasterChef 2021’de ana kadroya giren 13. yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ilk bölümde istenen yemek kazandibi oldu. Şefler, yarışmacılara yapmaya başlamadan önce süre hakkında bilgi verdi. Somer Sivrioğlu, yarışmacıların kazandibini 35 dakika sürede bitirip buzdolabına girmesi gerektiğini söyledi. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra beş dakika süre ise ikram içinde hazırlanması için verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Bu turu geçen isimler Rabia, Suzan, Mert, Nergiz, Atakan ve Nejdet oldu.

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara ana ürün işkembe oldu. Yapılacak yaratıcı bir yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabakları değerlendirdi. Ve gecenin sıralamasını açıkladı. Jürinin oybirliği ile aldığı karara göre altıncı Suzan, beşinci Nergiz, dördüncü Nejdet, üçüncü Atakan oldu. Rabia, geceyi ikinci olarak tamamlarken Mert Yılmaz, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on üçüncü yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Haziran ayı sonunda başlayan MasterChef Türkiye 2021 sezonunda elemeler, final turu ile devam ediyor. İki turu geçen yarışmacılar, ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Şu ana kadar yapılan final turunda ana kadroya giren isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Mert Yılmaz oldu.

