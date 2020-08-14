MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı! Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı? Dilara Türüt kimdir?

Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.

Dilara'nın bu turun ardından söyledikleri ise herkeste adeta şok etkisi yarattı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.



