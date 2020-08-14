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MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı! Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı? Dilara Türüt kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 00:25 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri sırasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. MasterChef final turuna kalmayı başaran isimlerden olan Dilara Türüt, yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. MasterChef'te bir ilk olan bu talep karşısında şefler ve diğer yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. MasterChef'ten kendi isteğiyle ayrılan Dilara Türüt, " Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden ayrılmak istiyorum" dedi.

MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı! Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı? Dilara Türüt kimdir?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümündeki eleme turunda yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarıştı. Şeflerin istediği vişneli köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan Dilara Türüt, ikinci tura kalamadı.

"BURASI KURTLAR SOFRASI VE..."

Dilara'nın bu turun ardından söyledikleri ise herkeste adeta şok etkisi yarattı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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Dilara konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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"NORMALDE MÜSADE ETMEYİZ AMA..."

Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.

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DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

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Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

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Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

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