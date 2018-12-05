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MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Finale kimler kaldı? (MasterChef Türkiye 4 Aralık Salı)

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 02:31 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 4 Aralık Salı akşamı yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Final haftasına doğru heyecanın ve gerilimin arttığı MasterChef Türkiye'de finale kimler kaldı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Finale kimler kaldı? (MasterChef Türkiye 4 Aralık Salı)

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final yaklaşırken bir isim daha veda etti. MasterChef'te yarışmacılar artık bireysel olarak yarışmaya başladılar.MasterChef'te Yapılan yarışmanın ardından Kerem, Uğur, Meltem,Burcu ve Hakan finale gitme şansını yakaladı. Yarışmacı Eslem ise elenen isim oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hazer şef yarışmacılara 4 tane yeni rozet çıkardı ve bu rozeti kazanmak için yapacakları tek şey yapacakları yemeğin beğenilmesi olacaktı. MasterChef'te bu akşam yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar.

Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

Son finalisti belirlemek için Burcu, Meltem ve Eslem yemekleriyle yarıştı. Jürinin oyuyla Meltem 4. finalist oldu. Son ikiye kalan Burcu da finale gitmeye hak kazanırken Eslem yarışmadan elendi. Yarışmacılar finalde 100 Bin TL'lik büyük ödül için ter dökecek.

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