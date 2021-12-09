MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? 8 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayını belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İkiye ayrılan stüdyoda kaptanlardan, yanlarına bir kişi seçmeleri istendi. Mavi takım kaptanı Hasan Tahsin’i, kırmızı takım kaptanı Mert ise Eren’i yanına aldı.

Şefler, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için üç ana malzeme şefler tarafından belirlendi. Yapılması istenen üç yaratıcı tabak için elli dakika süre tanındı. Kaptanlar, market alışverişini hem kendilerini hem de sonrada gelecek arkadaşları için yaptı.

Birbirlerini görmeyen iki farklı tezgahta sadece konuşarak aynı yemekleri yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler; görsellik, lezzet, kesim, kullanılan teknik gibi detaylara bakarak puan verdi. Üç yemeğe birer puan verildi. Üç yemekten ikisinde başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda yapılması istenen yemek, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan majesti yemeği oldu. Verilen süre sonunda şeflerin kritik tadımı ile kazanan isim belli oldu. Öne çağırılan isimler Hasan ve Tahsin oldu. Şefin tabağına en yakın şekilde hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım da oylamaya gitti.İsmi en çok yazılan Görkem haftanın ikinci eleme adayı oldu.





