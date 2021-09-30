MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 29 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 29 Eylül Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te beşinci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, ikişerli düello şeklinde yapıldı. Oyunda beş kıtadan beş yemek yapıldı. Menüde empanada, karidesli jambalaya, murgh mahkani, apple pie ve koshari yer aldı.

Yemekleri yapacak yarışmacılar, kaptan tarafından belirlendi. Süre bitiminden ise ünlü şefler tadım yaptı.

Mavi takım, 3-2'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlığı oyununu kaybeden kırmızı takım, siyah önlükleri bir kez daha giydi ve mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda hafta içinde oynanan oyunlardan kalan ürünler verildi. Sıfır atık projesi kapsamında verilen bu ürünler ile yarışmacılardan bir değerlendirme yemeği yapmaları istendi.

Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabaklardan üç ismi öne çağırdı. Mustafa, Safanur ve Burcu, finale kalan isimler oldu. Şeflerin değerlendirmesine göre gecenin en iyi tabağını çıkaran Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de altıncı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Safanur kazandı ve onun potaya gönderdiği Milhan, ilk eleme adayı olmuştu.



Oylamada ise Araz ile Mustafa’nın isimleri aynı sayıda çıkınca kaptan, potaya giren ikinci ismi belirledi. Ve haftanın 2. eleme adayı Araz olmuştu.



MasterChef son bölümde ise bireysel dokunulmazlığı Burcu, Mustafa'yı 3. eleme adayı yaptı.

Konseyde yapılan oylama ile haftanın dördüncü eleme adayı belirlendi. Oylamada adı en çok yazılan Şükrü, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.





