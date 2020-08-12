MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu. Yarışmanın 11 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.
Final turunun ikinci grubunda kalan 13 kişi müthiş bir mücadele verdi. Yarışmacılar, ilk oyunda tutmaç çorbası hazırlamaya çalıştı. Bu oyun sırasında Dilara, bir şansızlık yaşadı ve çorbanın sunumu eksik kaldı. Turu geçemeyen Dilara gözyaşlarına boğuldu.
Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.
İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürün ile 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere neler yaptıklarını anlatıp tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu açıklandı.
Sonrasında Kayhan, Uğur, Walison oldu. Son ikiye kalan isimler ise Eray ile Tanya oldu.
Bu iki kişi arasında en iyi tabağı hazırlayan Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.
MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan final turunda her akşam bir isim MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazandı ve günün birincisi önlüğünü alarak üst kata çıkmayı başardı. İlk final turunda bu şekilde seçilen yarışmacılar; Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın oldu.
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