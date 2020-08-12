MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu. Yarışmanın 11 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.

DİLARA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Final turunun ikinci grubunda kalan 13 kişi müthiş bir mücadele verdi. Yarışmacılar, ilk oyunda tutmaç çorbası hazırlamaya çalıştı. Bu oyun sırasında Dilara, bir şansızlık yaşadı ve çorbanın sunumu eksik kaldı. Turu geçemeyen Dilara gözyaşlarına boğuldu.

Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.

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İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürün ile 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere neler yaptıklarını anlatıp tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu açıklandı.