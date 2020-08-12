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MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 01:07 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de ikinci final turunda heyecan sürüyor. MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, son bölümde şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. MasterChef'te 11 Ağustos Salı akşamı ana kadroya kalan 10. isim belli oldu ve önlüğünü alarak yukarıya çıkmaya hak kazandı. Peki MasterChef'te günün birincisi kim oldu? 2. final turunda yarışmanın ana kadrosuna dahil olan yarışmacı kim? MasterChef 2020 yeni bölümünde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu. Yarışmanın 11 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.

DİLARA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Final turunun ikinci grubunda kalan 13 kişi müthiş bir mücadele verdi. Yarışmacılar, ilk oyunda tutmaç çorbası hazırlamaya çalıştı. Bu oyun sırasında Dilara, bir şansızlık yaşadı ve çorbanın sunumu eksik kaldı. Turu geçemeyen Dilara gözyaşlarına boğuldu.

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Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.

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MASTERCHEF 2020'DE 11 AĞUSTOS SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürün ile 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere neler yaptıklarını anlatıp tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu açıklandı.

Sonrasında Kayhan, Uğur, Walison oldu. Son ikiye kalan isimler ise Eray ile Tanya oldu.

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Bu iki kişi arasında en iyi tabağı hazırlayan Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN İLK SEKİZ YARIŞMACISI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan final turunda her akşam bir isim MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazandı ve günün birincisi önlüğünü alarak üst kata çıkmayı başardı. İlk final turunda bu şekilde seçilen yarışmacılar; Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın oldu.
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