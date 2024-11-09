MasterChef Türkiye'de korkutan anlar! Yemek tadımı yaparken Şef Danilo Zanna'nın dişi kırıldı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef’te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Programın son bölümüne yaşanan talihsiz bir olay damga vurdu.

100 bin TL'lik ödül oyunu için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti ve ödülü kazanan isim Semih oldu.

DAMAĞI YIRTILDI DİŞİ KIRILDI

Yarışma esnasında Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlayan Ezgi'nin tabağında unutulan pikan cevizinin kabuğu ünlü şef Danilo Zanna'nın damağının yırtılmasına ve dişinin kırılmasına neden oldu.

Ünlü şef için stüdyoya hemen sağlık ekipleri çağırıldı ve anında müdahale edilmeye başlandı.