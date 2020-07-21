MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'dan yarışmacıya uyarı! "Hoşgeldin Vietnam'a" dedi ve ortalık alevler içinde kaldı

MasterChef Türkiye 2020 yeni sezonda yarışmacıları elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar düeollara kalmaya ve daha sonra ise takımların yarışmacıları olmak için stüdyoda hünerlerini sergiliyorlar. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Yemeğini pişiren bir yarışmacıya elleri ıslak olması nedeniyle Mehmet Şef'ten uyarı geldi.

Daha sonrasında ise Mehmet Şef bu uyarıyı neden yaptığını uygulamalı olarak gösterdi.

Mehmet Şef'in ıslak elleriyle tavaya fırlattığı sular nedeniyle ocak bir anda alevler içinde kaldı.



Mehmet Yalçınkaya ise "Hoşgeldin Vietnam'a. Ellerini kurulamadan bu tavaya gitsen yakarsın. Onun için herkese ellerini kurulamalarını söylüyoruz. Elleri kurulamadan mutfakta dolaşırsan kendini yakarsın ve servis durur" sözleriyle yarışmacıyı uyardı.



