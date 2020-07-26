MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendiren sözler! 'Oğlum çık git'

MasterChef Türkiye 2020 hızlı başladı. Diskalifiye şokunun yaşandığı programda eleme anında ortam bir anda gerildi.

MasterChef Türkiye'de yeni bölümde yine düellolarda yarışmacılar birbirlerine meydan okudu. Aykan Aykaç, Oktay Uğur ve Furkan Yalçın'ın kozlarını paylaştığı bölümde eleme anında ortam gerildi ve ortaya ilginç sahneler çıktı...

Aykan Aykaç ve Oktay Uğur'un elemede isminin söylenmesinden sonra gerekçeler açıldı.

Furkan Yalçın Danilo Zanna'a "Ben bir şef olarak sizden şunu beklerdim; ben sizi eğitirim, ben seni toparlarım demenizi beklerdim" dedi.

Danilo Zanna ise bu tepkiye "Burası onun yeri değil ki burası bir okul değil" dedi. Furkan ise açıklamasında ısrarlı olup "Şef aynı zamanda öğretmendir, uygulatır" deyince Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi ve şöyle tepki gösterdi:

"Sen ne demeye çalışıyorsun ya kazandın yarışmaya çık git! Oğlum çık!"

