MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendiren sözler! 'Oğlum çık git'

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendiren sözler! 'Oğlum çık git'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 07:09 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yeni bölümde Furkan Yalçın'ın Danilo Zanna'ya söyledikleri Mehmet Yalçınkaya'yı çok sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya "Oğlum çık git" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendiren sözler! 'Oğlum çık git'

MasterChef Türkiye 2020 hızlı başladı. Diskalifiye şokunun yaşandığı programda eleme anında ortam bir anda gerildi.

MasterChef Türkiye'de yeni bölümde yine düellolarda yarışmacılar birbirlerine meydan okudu. Aykan Aykaç, Oktay Uğur ve Furkan Yalçın'ın kozlarını paylaştığı bölümde eleme anında ortam gerildi ve ortaya ilginç sahneler çıktı...

Aykan Aykaç ve Oktay Uğur'un elemede isminin söylenmesinden sonra gerekçeler açıldı.

Furkan Yalçın Danilo Zanna'a "Ben bir şef olarak sizden şunu beklerdim; ben sizi eğitirim, ben seni toparlarım demenizi beklerdim" dedi.

Danilo Zanna ise bu tepkiye "Burası onun yeri değil ki burası bir okul değil" dedi. Furkan ise açıklamasında ısrarlı olup "Şef aynı zamanda öğretmendir, uygulatır" deyince Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi ve şöyle tepki gösterdi:

"Sen ne demeye çalışıyorsun ya kazandın yarışmaya çık git! Oğlum çık!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Mucize Doktor setine gitmeden önce deniz keyfiMucize Doktor setine gitmeden önce deniz keyfi
Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci en sonunda uyardı: Bana genital bölge fotoğrafı atmayın

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

Şahan Gökbakar Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Selin Şekerci ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? 'Ayıptır yahu'

Ünlü iş insanıyla aşk mı yaşıyor?

Eda Taşpınar duştan paylaştı! 'Sıcak yaz rüyası'

Duştan paylaştı! 'Sıcak yaz rüyası'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Seda Bakan'ın deniz keyfi! Deniz bisikletinde zorlandı

Mucize Doktor setine gitmeden önce deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.