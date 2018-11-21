MAGAZİN

MasterChef Türkiye'de O Ses Türkiye sürprizi! MasterChef bu hafta kim elendi? (20 Kasım Salı elenen isim)

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 02:02 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 20 Kasım Salı akşamı 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. Murat Öztürk'ün geçen hafta diskalifiye olduğu MasterChef'in yeni bölümünde O Ses Türkiye sürprizi yaşandı. MasterChef yarışmacıları bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi için yemek yaptı. Acun, Beyaz, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz, MasterChef yarışmacılarının yemeklerini değerlendirerek puan verdi. Peki MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı.

MasterChef Türkiye'de O Ses Türkiye sürprizi! MasterChef bu hafta kim elendi? (20 Kasım Salı elenen isim)

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 24. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Finale doğru geri sayımının başladığı MasterChef'de son olarak Murat yaptığı hareketlerden dolayı diskalifiye edilmişti. MasterChef yarışmacıları ise bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan için yemek yaptı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın kaybeden takımında yer alan Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu. Böylelikle Uğur ve Meltem, Esra'dan sonra diğer iki eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE KİM VEDA ETTİ?
MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde yarışmacılar takım, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında mücadele etti. Takım oyununda O Ses Türkiye ekibine yemek çıkaran takımlardan kaybeden ekibin elemenları önce dokunulmazlık, ardından eleme oyununda ter döktü ve bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, haftanın elenen ismini açıkladı. MasterChef Türkiye'ye bu hafta elenen isim Esra Aydoğdu oldu.

master2

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dün akşamki takım oyununu kazanan Mavi Takım, bu akşam yemeklerin O Ses Türkiye jürisine yapıldığı oyunu da kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve bu haftaki iki takım oyununu da kazanmış oldu.

master

MASTERCHEF YARIŞMASINDAN ELENEN ESRA AYDOĞDU KİMDİR?
Esra Aydoğdu 1977 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiş 41 yaşındadır. Esra Aydoğdu İstanbul’ da yaşamakta evli ve iki çocuğu vardır. Esra Aydoğdu Marmara üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun ve Milli takım sporcularımızdandır. Esra Aydoğdu finale kadar gelebilecek mi.

esra

Masterchef Esra Yemekteyiz Esra Aydoğdu olarakda bilinmektedir. Ancak yarışmacı Gardırop Savaşları programında da yer almıştır.


Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajıDefne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı
Demet Şener o modaya isyan etti!Demet Şener o modaya isyan etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef masterchef kim elendi MasterChef o ses türkiye MasterChef acun ılıcalı MasterChef 14. son bölüm izle MasterChef esra kimdir

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

İlginizi Çekebilir

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Ashley Graham itiraf etti: Erkeklerle hemen yattım ve kaybettim

Ashley Graham itiraf etti: Erkeklerle hemen yattım ve kaybettim

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eser Yenenler Show'a bu akşam kimler konuk olacak?

Eser Yenenler Show'a bu akşam kimler konuk olacak?

Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

Defne Samyeli'den kızı Deren için duygusal doğum günü mesajı

Demet Şener o modaya isyan etti!

Demet Şener o modaya isyan etti!

Didem Soydan'dan yarı çıplak yatak paylaşımları!

Didem Soydan'dan yarı çıplak yatak paylaşımları!

Ozan Güven, Don Kişot rolündeki imajıyla şaşırttı!

Ozan Güven, Don Kişot rolündeki imajıyla şaşırttı!

Başak Sayan evinin bahçesine gömdü

Başak Sayan evinin bahçesine gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.