MasterChef Türkiye'de O Ses Türkiye sürprizi! MasterChef bu hafta kim elendi? (20 Kasım Salı elenen isim)

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 24. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Finale doğru geri sayımının başladığı MasterChef'de son olarak Murat yaptığı hareketlerden dolayı diskalifiye edilmişti. MasterChef yarışmacıları ise bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan için yemek yaptı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın kaybeden takımında yer alan Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu. Böylelikle Uğur ve Meltem, Esra'dan sonra diğer iki eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde yarışmacılar takım, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında mücadele etti. Takım oyununda O Ses Türkiye ekibine yemek çıkaran takımlardan kaybeden ekibin elemenları önce dokunulmazlık, ardından eleme oyununda ter döktü ve bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, haftanın elenen ismini açıkladı. MasterChef Türkiye'ye bu hafta elenen isim Esra Aydoğdu oldu.